Опубликованы кадры захвата медиацентра в Алматы

Кадр из видео: КТК

Телеканал KTК опубликовал документальный фильм "Январь: хроника беспредела". В нем показаны кадры нападения на медиацентр на площади Республики в Алматы.

На видео видно, как участники погромов на площади мирно молятся, а затем слаженно и профессионально взламывают стальные ролл-ставни, чтобы попасть в медиацентр.

На другом фрагменте демонстрируется "оборудованный штаб, где четко выделяются организаторы и авторитеты, а в углу находятся раненые и взятые в плен силовики".

"А вот ночная съемка. Пока все остальные грабят магазины электроники, эти трое взламывают офисы и что-то отчаянно ищут.

Когда стало понятно, что в эфир выйти не получится, телевизионное оборудование начали попросту громить. Если нет выхода на аудиторию, то лучше информационная блокада", - отмечается в фильме.

Работники телеканалов рассказали, что именно разгромили у них преступники.

"Террористы были подготовлены, они знали, что громить, знали, куда кидать бутылки с зажигательной смесью, чтобы вывести из строя средства массовой информации, в первую очередь телевидение. Бутылки летели именно в те места, где находилось оборудование", - пояснил генеральный директор Первого канала "Евразия" Сергей Киселев.

Посмотреть кадры нападения можно с 21.24 минуты.

Ранее врачи рассказали о нападении на кардиоцентр в Алматы. Также подробностями январских событий поделился начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952469-opublikovany-kadry-zahvata-mediatsentra-v-almaty/