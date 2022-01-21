Фонд "Қазақстан халқына" выступил против перевода однодневных зарплат госслужащих

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера, 20 января, состоялось первое организационное заседание попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", созданного по поручению президента. Члены совета обсудили механизмы взаимодействия фонда с населением, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что ближайшее время фонд "Қазақстан халқына" должен определиться с форматом сотрудничества с благотворительными организациями, госорганами и другими организациями, задействованными в оказании благотворительной помощи.

Предполагается, что лучше всего будет запустить официальный электронный портал фонда.

Чтобы принять оптимальное решение по всем актуальным вопросам, была создана рабочая группа. Она разработает концепцию деятельности фонда "Қазақстан халқына".

Кроме того, члены попечительского совета выразили свое мнение относительно возможных случаев принуждения работников, прежде всего, госслужащих, сотрудников бюджетной сферы, к перечислению однодневной заработной платы. Члены совета категорически не согласны с такой практикой.

"Мы обращаемся ко всем казахстанцам и еще раз акцентируем внимание, что фонд "Қазақстан халқына" формируется исключительно из добровольных пожертвований физических и юридических лиц. И мы выражаем благодарность казахстанцам и организациям, которые уже внесли свой вклад в фонд и со своей стороны гарантируем, что помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается", - говорится в обращении попечительского совета.

За три дня, с 16 по 19 января, в общественный фонд поступило 29,3 млн тенге от 16,1 тыс. казахстанцев. 19,2 млрд тенге в фонд перевели юридические лица и крупные бизнесмены.

Напомним, 11 января на заседании мажилиса Касым-Жомарт Токаев поручил создать фонд "Қазақстан халқына". Как отмечал глава государства, фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.

Главой фонда стал Болат Жамишев, который в разные годы возглавлял Министерство финансов, Агентство РК по регулированию и надзору финансовых организаций и Банк Развития Казахстана.

В состав попечительского совета вошли Юрий Пя, Аружан Саин, Олжас Худайбергенов и другие видные деятели Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952290-fonda-qazaqstan-halqyna-vystupil-protiv-perevoda-odnodnevnyh-zarplat-gossluzhaschih/