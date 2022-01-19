Мажилисвумен: Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми

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Группа депутатов мажилиса возмущена решением Минздрава и МОН о тотальном закрытии школ в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент из-за роста заболеваемости коронавирусом среди населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ирина Смирнова озвучила запрос на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова в ходе пленарного заседания мажилиса.

"Обеспечение бесперебойной работы школ очень важно для психического здоровья, социальной жизни, образования детей. Закрытие школ следует рассматривать только в качестве крайней меры: школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми.

Это не заявление МОН РК. Это назидательное заявление ВОЗ от 11 января 2022 года. Министерство образования и науки РК при поддержке всего правительства поступило ровно наоборот, поддержав субъективное мнение Минздрава в решении тотально закрыть все школы трех самых крупных городов страны - Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Никаких дежурных классов и групп", - заявила она.

При этом, по ее словам, разрешено работать школам во всех других регионах, детским садам, учреждениям дополнительного образования до 10 детей в группе, кафе, ресторанам, кинозалам, перегруженному общественному транспорту.

"Ходят битком забитые поезда, летают самолеты. Только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. И это при том, что ранее был отработан и успешно опробован алгоритм работы школ в эпидемию", - указала Ирина Смирнова.

Указала она и на другую проблему, которая исходит из сложившейся ситуации.

"От правительства страны хотим узнать, была ли ими продумана система определения детей-учеников 1-6 классов, которых родители не могут оставлять одних по закону, в организованные группы для обеспечения ухода и организации обучения и воспитания при запрете посещения школ?

Имеются ли рекомендации безопасного размещения детей? Ведь родители-полицейские, врачи, военные, пожарные, водители, продавцы должны в любом случае выходить на работу.

Также ждем от Mинздрава и MOH РК разъяснений о причине принятого решения о тотальном закрытии школ в трех самых крупных городах страны на основании объективных показателей", - резюмировала депутат.

Напомним, что о переводе школьников на онлайн-обучение в Алматы и Нур-Султане стало известно на прошлой неделе. Позже столичные власти объяснили, почему приняли такое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951911-mazhilismen-shkoly-dolzhny-zakryvatsya-v-poslednyuyu-ochered-i-otkryvatsya-pervymi/