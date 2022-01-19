Власти США бесплатно раздадут американцам сотни миллионов респираторов из-за омикрон-штамма

Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит, что американцы смогут получить бесплатно респираторы класса N95 из-за распространения в стране штамма "омикрон", передает Politico.

Отмечается, что американские власти имеют 737 млн масок класса N95 в Стратегическом национальном запасе, которые они получили от 12 отечественных производителей.

Издание пишет, что правительство США пойдет на такой шаг из-за растущего давления на властей, которые призвали сограждан отказаться от тканевых масок в пользу более надежных средств защиты. Эксперты заявили, что респираторы класса N95 лучше защищают людей от омикрон-штамма.

Джо Байден также дал понять, что администрация планирует раздавать маски бесплатно, признав, что для некоторых людей покупка респираторов "не всегда доступна или удобна".

Ранее в США карантин для заболевших COVID-19 врачей сократили до семи дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951893-vlasti-ssha-besplatno-razdadut-amerikantsam-sotni-millionov-respiratorov-iz-za-omikron-shtamma/