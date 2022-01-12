Почему школьников перевели на онлайн-обучение, объяснили власти Нур-Султана

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Заместитель руководителя столичного УОЗ Алия Рустемова на брифинге в акимате рассказала, чем вызвано решение перевести столичных школьников на дистанционный формат обучения, передает корреспондент NUR.KZ.

Алия Рустемова сообщила, что в городе наблюдается высокая заболеваемость КВИ среди детей.

"Школьники - это организованный коллектив, и если они пойдут в школу, то пойдет подъем заболеваемости именно среди этой категории.

В связи с чем было принято решение о переводе их на онлайн-формат обучения - это делается для того, чтобы защитить наших школьников от возможного заражения коронавирусной инфекцией", - пояснила она.

Кроме того, Рустемова добавила, что столица бьет рекорды по числу зараженных КВИ в сутки – здесь в день регистрируется более 3 тысяч новых случаев.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. В реанимации находятся 34 человека, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек.

"Столица бьет рекорды по числу зараженных в сутки – более 3 тысяч. В связи с неблагополучной ситуацией управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в 4 больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1240 инфекционных коек", - добавила она.

По ее словам, также фиксируется высокая заболеваемость КВИ среди беременных женщин и несовершеннолетних.

"338 беременных женщин получают лечение от КВИ, из них 215 - в условиях стационаров. 126 детей с КВИ лечатся в стационарных условиях. Ситуация накаляется, и нам бы не хотелось повтора предыдущих лет. Прошу граждан проявить свою сознательность в этом вопросе и призываю всех вакцинироваться", - резюмировала она.

Ранее стало известно о переводе школьников Нур-Султана и Алматы на дистанционное обучение. Помимо этого были анонсированы и другие карантинные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950827-pochemu-shkolnikov-pereveli-na-onlayn-obuchenie-obyasnili-vlasti-nur-sultana/