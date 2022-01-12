Школьников и студентов Нур-Султана и Алматы переводят на "дистанционку"

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Главный санврач Нур-Султана и и.о. главного санврача Алматы распорядились перевести школьников на дистанционный формат обучения, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга в акимате главный санврач столицы Сархат Бейсенова распорядилась перевести на онлайн-формат (дистанционный формат):

работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, центров коррекции для детей и взрослых;

не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19;

обучение школьников - до 31 января 2022 года;

обучение студентов колледжей и вузов всех курсов - до 6 февраля 2022 года.

Похожие меры вводятся и в Алматы - эту информацию подтвердил и.о. главного санврача города Садвакас Байгабулов. По его словам, алматинских школьников переводят на "дистанционку" до 31 января, студентов - так же, до 6 февраля.

При этом уточняется, что на онлайн-обучение перейдут все школы города вне зависимости от форм собственности и наполняемости в классах.

Что касается работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, а также госорганов и предприятий - здесь уточнений пока не было.

Напомним, ранее мы сообщали о переходе Алматы и Атырауской области в "красную" зону по КВИ. Вскоре после этого стало известно, что в южной столице ужесточат карантин.

Сегодня об усилении ограничительных мер сообщила глава ДСЭК Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950835-shkolnikov-i-studentov-nur-sultana-i-almaty-perevodyat-na-onlayn-obuchenie/