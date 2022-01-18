Комендант Алматинской области Серик Кудебаев выступил с заявлением (видео)

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/police_almobl

Комендант Алматинской области Серик Кудебаев выступил с заявлением. Его видеообращение опубликовано на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

"В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию завтра, то есть 19 января, в незаконных митингах и шествиях.

В этой связи довожу до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом. Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующих уведомлений и заявлений об организации и проведении мирных собраний не поступало.

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение закона, является противоправным действием и влечет административную ответственность по статье 488 КоАП РК.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям, обществу или государству, наступает уголовная ответственность по статье 400 УК РК.

Уважаемые земляки, призываю вас неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях", - сказал Серик Кудебаев.

Он добавил, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок и общественную безопасность.

Напомним, ранее было озвучено число погибших во время массовых беспорядков в Алматинской области. Атаке в Талдыкоргане подверглись акимат региона, департамент полиции и ряд других объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951749-komendant-almatinskoy-oblasti-serik-kudebaev-vystupil-s-zayavleniem-video/