Как мошенники используют ЧП в своих интересах в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Развитие технологий не только двигает прогресс, но и помогает мошенникам действовать все изощреннее. Уловки с банковскими картами и мобильными приложениями помогают им завладеть деньгами граждан. И даже в свете последних событий они нашли свою выгоду. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в стране продолжают орудовать мошенники, которые разными путями пытаются получить доступ к банковским счетам граждан.

При этом, даже если мошенники знают номер банковской карты, фамилию владельца и его ИИН, им все же необходим CVV-код (три цифры с обратной стороны карты) и срок действия самой карты. Поэтому они всеми путями пытаются узнать эту информацию.

А если злоумышленники ко всему прочему узнают одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на телефон, или получат логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по чужому счету.

Как мошенники используют ЧП в своих целях

В эти дни мошенники пользуются информацией о беспорядках, которые произошли на территории Казахстана, звонят гражданам и говорят, что в это время в некоторые отделения банков проникли третьи лица и теперь им известны реквизиты банковских карт граждан.

И чтобы якобы обезопасить свои деньги, гражданам нужно сообщить им код, который в скором времени придет на телефон.

На самом деле злоумышленники выуживают у собеседника как можно больше личной информации, которая поможет получить доступ к его банковским счетам.

Поэтому, если вам поступил звонок якобы из банка, то не стоит паниковать:

положите трубку;

проверьте новости банка;

при необходимости сами обратитесь в банк.

Следует запомнить, что банк не просит никаких паролей или кодов, он самостоятельно может заблокировать карту и счет при подозрительной активности, уведомив об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка.

Безопасность превыше всего

Также рекомендуется защищать свои смартфоны и компьютеры. Обязательно используйте антивирусные программы.

Существуют и разрабатываются разные виды программного обеспечения, которые помогают злоумышленникам получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные.

Поэтому желательно устанавливать сложные пароли ко всем приложениям, особенно, так или иначе связанных с деньгами, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях. И не нужно записывать эти пароли в телефон, так же и как электронный ключ ЭЦП.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для безопасности также не пересылайте в мессенджерах фото банковских карт и записи паролей.

Любые приложения скачивайте только из проверенных источников. И не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений.

Как могут действовать мошенники через мобильные приложения

Мошенники также могут использовать вполне легальные программы удаленного доступа и с помощью них управлять гаджетом жертвы, если она скачает такое же приложение. В результате они смогут прочитать SMS от банка с паролями и кодами, зайти в мобильное банковское приложение, перевести деньги или взять кредит на чужое имя.

Поэтому не стоит доверять людям, которые просят скачать какую-либо программу или приложение под разными предлогами. Например, если вам позвонят якобы сотрудники банка или других организаций и попросят скачать указанное ими приложение в связи мошенническими атаками.

Также когда вы устанавливаете какое-либо приложение на свой смартфон, задумайтесь о том, нужно ли соглашаться на отслеживание этим приложением ваших данных (геолокация) или давать ли ему доступ к контактам.

Если для корректной работы это необходимо, например, приложению нужно знать местоположение, то галочку "Разрешить" можно поставить. Если же такое требование вас настораживает, запретите действие или скачайте другое приложение.

Как правильно расплачиваться своей банковской картой

Помните, что, расплачиваясь в кафе, ресторанах и даже супермаркетах, не нужно отдавать свою карту в руки кассиру или официанту. Всегда прикладывайте или вставляйте карту в терминал самостоятельно.

К тому же старайтесь хранить карту в недоступном для случайного считывания месте.

При каких-либо подозрительных операциях сразу же блокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Блокировка поможет остановить списания с карты. После этого следует обратиться в службу безопасности банка и правоохранительные органы.

Старайтесь также не отключать уведомления о совершенных транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания.

Основные рекомендации по использованию банковской карты

Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков, потому что их чаще проверяют и лучше охраняют.

Подключите мобильный банкинг и SMS-оповещения, чтобы оперативно отслеживать операции по счету.

Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и используете для повседневных трат.

Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников — именно они чаще всего становятся их мишенью.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как мошенники для обмана граждан используют предпраздничный ажиотаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951688-kak-moshenniki-ispolzuyut-chp-v-svoih-interesah-v-kazahstane/