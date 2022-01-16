Как отражали атаки на акимат Алматинской области, рассказали полицейские

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

Сотрудники департамента полиции Алматинской области рассказали, как отражали атаки на здание акимата в Талдыкоргане, рассказы полицейских опубликованы на официальной странице ДП региона в Instagram.

Трагические события в Талдыкоргане развернулись 5-6 января.

"Именно в эти дни в городе буйствовали массовые беспорядки, в ходе которых пострадали десятки людей. Необузданная толпа, состоящая по большей части из агрессивной маргинальной молодежи, неоднократно штурмовала государственные объекты", - говорится в сообщении ДП.

Отмечается, что полицейские вступили в противостояние с разъяренной толпой, защищая правопорядок в областном центре.

"Мы были поставлены на охрану общественного порядка в районе областного акимата. Огнестрельное оружие никто из нас не применял, чтобы во время перестрелки сторон не пострадали мирные граждане. Именно защита мирного населения у нас на первом месте.

Много полицейских пострадало во время беспорядков. Но я и другие мои товарищи стояли до конца. Я считаю, что мы исполнили свой служебный долг и остались верны присяге", -заявил сотрудник полиции Ернар Мынбаев.

Как отметили в областном ДП, действительно, в ходе беспорядков пострадало много полицейских и военнослужащих, пятеро из них погибли.

"Среди нас пострадало достаточно ребят. Я также получил травму. Все мы отвечали за безопасность граждан. Несмотря на увечья и травмы, каждый из полицейских после получения медицинской помощи вновь возвращался в строй и продолжал работать. Я считаю, что мы остались верны присяге и совести", - сказал инспектор Штаба ДП Алматинской области старший лейтенант полиции Ботакан Айдынханулы.

Отметим, что на сегодняшний день критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется в Алматинской области и городе Алматы, а также в Жамбылской области.

Ранее комендант Алматинской области Серик Кудебаев сообщал, что в массовых беспорядках за период чрезвычайного положения погибли 15 человек, из которых 5 - сотрудники силовых ведомств и военнослужащие.

Как выглядел Талдыкорган после погромов и беспорядков, можно посмотреть здесь>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951372-kak-otrazhali-ataki-na-akimat-almatinskoy-oblasti-rasskazali-politseyskie/