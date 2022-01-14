Озвучено число погибших во время массовых беспорядков в Алматинской области

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

В Алматинской области озвучили количество жертв массовых беспорядков. В регионе пока сохраняется режим ЧП и продолжаются антитеррористические мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

В своем выступлении комендант Алматинской области Серик Кудебаев сообщил, что в массовых беспорядках погибли 15 человек.

"За период чрезвычайного положения погибли 15 человек, из которых 5 - сотрудники силовых ведомств и военнослужащие. По всем фактам возбуждены уголовные дела, часть из них расследуется Военно-следственным управлением.

Всего на сегодняшний день по преступлениям, связанным с нарушениями режима чрезвычайного положения, возбуждено 102 уголовных дела.

В изоляторы временного содержания водворены 90 человек. У преступников изъято более 100 единиц огнестрельного оружия", - сообщил начальник департамент полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Отмечается, что в беспорядках пострадали 34 сотрудника силовых структур.

Также в ходе антитеррористических мероприятий в регионе продолжают изымать бытовую, компьютерную и музыкальную технику, сотовые телефоны, одежду и другие ценности, похищенные при мародерстве.

Ранее в управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что во время массовых беспорядков к медикам обратились 337 человек. 109 пострадавших продолжают лечение в больницах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951263-ozvucheno-chislo-pogibshih-vo-vremya-massovyh-besporyadkov-v-almatinskoy-oblasti/