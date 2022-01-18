Полиция Алматы показала автомобили, сожженные в ходе беспорядков (видео)

Уничтоженные авто. Фото: polisia.kz

Алматинская полиция показала стоянку, на которой хранятся искореженные остатки автомашин, поврежденных и уничтоженных во время массовых беспорядков в городе, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как указали в Департаменте полиции, за период массовых беспорядков были повреждены 165 служебных транспортных средств. 53 из них были подожжены, 64 единицы транспорта из общего количества уже не удастся восстановить.

Также правоохранители озвучили предварительные итоги подсчета нанесенного ущерба в результате массовых беспорядков и вооруженных штурмов:

сгорели 5 фронт-офисов;

повреждены здания департамента полиции и УП Алмалинского района;

повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов полиции.

Напомним, накануне сообщалось, что общий ущерб от беспорядков в Алматы превысил 112 млрд тенге. Также власти города рассказали о том, какие районы города пострадали во время погромов больше всего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951721-tselyy-avtopark-s-unichtozhennymi-v-hode-pogromov-mashinami-pokazala-politsiya-almaty-video/