"Была страшная картина": талдыкорганка о вооруженном штурме департамента полиции

Департамент полиции Алматинской области. Фото: NUR.KZ

Жительница дома, расположенного по улице Жансугурова в Талдыкоргане, рядом с департаментом полиции Алматинской области, вспомнила о страшных январских событиях. Женщина рассказала, что им пришлось пережить. Ее слова приводятся на официальной странице ДП региона в Instagram.

По словам Забиры, она мать и бабушка подрастающих внуков. После трагических событий задает себе много вопросов, на которые пока ей очень сложно найти ответы. Она собственными глазами видела беспорядки в Талдыкоргане.

Женщина отметила, что 4 января по центральным улицам города прошло так называемое мирное шествие.

"Это была толпа пеших людей, человек 100-150, в основном состоящая из молодых ребят. У большинства в руке были бутылки или банки с напитками, из которых они время от времени отпивали. Стоял какой-то тревожный гул и шествие совсем не напоминало мирную демонстрацию.

Еще больше меня удивило и встревожило то, что колону сопровождало большое количество автомобилей, будто подгоняя людей резкими звуками сигналов. Если это была пешая демонстрация, то зачем нужно было их сопровождать таким большим числом автомобилей презентабельных марок? Из окон некоторых машин волочили по земле государственный флаг, что совсем ввергло в шок", - делится горожанка.

По ее словам, вечер и ночь с 5 на 6 января она не забудет никогда. Что творилось на площади днем, женщина не видела.

"Но вечером, придя с работы домой, я стала свидетелем страшной картины. Толпа неистовствующих граждан, вооруженных ружьями, дубинками и другим орудием, штурмовала департамент полиции.

К нашему ужасу, наш дом находится буквально в метрах пяти от забора департамента, огромная волна людей стала рушить железный забор и подожгла полицейский автомобиль, стоявший перед зданием. Самое страшное, что в этой толпе были женщины и подростки. Было заметно, что ими руководят, потому что подъезжали и отъезжали автомобили с какими-то мужчинами в салоне", - вспомнила Забира.

По мнению талдыкорганки, все должны из произошедшего извлечь урок.

"Мы должны бережно относиться друг другу и воспитывать своих детей в истинных чувствах патриотизма, чтобы они понимали, что мы живем на своей земле и в своей стране, значит, каждый несет ответственность за ее целостность и неприкасаемость", - говорит женщина.

Напомним, ранее полицейские рассказали, как отражали атаки на акимат Алматинской области.

Также стало известно, что 500 человек пытались захватить здание департамента Погранслужбы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951458-byla-strashnaya-kartina-taldykorganka-o-vooruzhennom-shturme-departamenta-politsii/