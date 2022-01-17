Саин опровергла слухи о своем неподтвержденном членстве в фонде "Қазақстан халқына"

Аружан Саин. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин на своей странице в Facebook подтвердила, что она вошла в состав попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", созданного по поручению президента.

Накануне пресс-служба правительства опубликовала состав попечительского совета фонда. Сообщалось, что в числе прочих общественных деятелей в состав совета вошла и детский омбудсмен Аружан Саин.

Позже в мессенджерах появилась информация, что Саин не давала своего согласия на это и о своей ответственной задаче узнала лишь из СМИ.

Ситуацию разъяснила сама Саин, опубликовав сообщение в Facebook.

"Это огромная ответственность. Ожидания от работы этого фонда очень высокие, которые ни в коем случае нельзя подвести. Очень непростая ситуация в стране, нет времени для раздумий, и нет шансов на ошибки и их исправление.

Уже несколько дней в контакте с правительством и Администрацией президента, с Болатом Жамишевым по работе нового фонда. Я принимала решение, входить ли в состав попечительского совета, это обсуждала и наша команда. Потому что это не номинальное, не формальное членство. Это колоссальная ответственность, требующая много времени, сил, выстраивания четких механизмов. Я отдаю отчет в этом", - написала детский омбудсмен.

Она отметила, что на момент вхождения в состав попечительского совета нового фонда не состояла ни в одном попечительском совете никакой организации.

"Но сейчас, я думаю, настал переломный момент в истории Казахстана, который может стать решающим для того, чтобы изменить путь нашей страны к лучшему будущему, произвести те изменения, которые многие годы не получалось внедрить, а если и получалось, то крайне медленно.

Я приняла решение и вошла с попечительский совет фонда, и я рада что там есть люди, с которыми мы вместе сделали много полезных дел и сегодня работаем вместе. Хочу сказать, что это было непростое решение", - поделилась Саин.

Детский омбудсмен пообещала приложить все усилия, чтобы сделать работу фонда прозрачной и эффективной.

Напомним, общественный фонд "Қазақстан халқына" был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Возглавил фонд экс-министр финансов Болат Жамишев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951427-sain-oprovergla-sluhi-o-svoem-nepodtverzhdennom-chlenstve-v-fonde-qazaqstan-halqyna/