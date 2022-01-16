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Стало известно, кто вошел в попечительский совет фонда "Қазақстан халқына"

Юрий Пя
Юрий Пя. Фото: пресс-служба правительства

Избран попечительский совет общественного фонда "Қазақстан халқына", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Председателем попечительского совета стал Юрий Пя.

Так, в состав попечительского совета вошли:

  • Юрий Пя – председатель КФ "University Medical Center", он же избран председателем попечительского совета;
  • Аружан Саин  – уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда "Добровольное Общество "Милосердие";
  • Бахыт Байгалиева  – председатель, учредитель ОЮЛ "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями";
  • Саида Таукелева - руководитель, учредитель РОО "Общественный контроль и мониторинг";
  • Эльмира Алиева - председатель ОФ "Help Today";
  • Лаззат Чинкисбаева - исполнительный директор ОО "Менің Атамекенім";
  • Владислав Трифонов - ОО "Жизнь без границ";
  • Ирина Смирнова - депутат мажилиса парламента РК, общественный деятель;
  • Роза Сулейменова - генеральный директор ТОО "САТР";
  • Алмаз Ержан - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;
  • Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа "Ракурс", экономист;
  • Олжас Худайбергенов - старший партнер консалтинговой компании "Center for strategic initiatives";
  • Арманжан Байтасов - владелец "Tan Media Group", меценат;
  • Каирбек Сулейменов -председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен".

Напомним, общественный фонд "Қазақстан халқына" был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Возглавил фонд экс-министр финансов Болат Жамишев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951367-stalo-izvestno-kto-voshel-v-popechitelskiy-sovet-obschestvennogo-fonda-qazaqstan-halqyna/

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