Стало известно, кто вошел в попечительский совет фонда "Қазақстан халқына"

Избран попечительский совет общественного фонда "Қазақстан халқына", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Председателем попечительского совета стал Юрий Пя.
Так, в состав попечительского совета вошли:
- Юрий Пя – председатель КФ "University Medical Center", он же избран председателем попечительского совета;
- Аружан Саин – уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда "Добровольное Общество "Милосердие";
- Бахыт Байгалиева – председатель, учредитель ОЮЛ "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями";
- Саида Таукелева - руководитель, учредитель РОО "Общественный контроль и мониторинг";
- Эльмира Алиева - председатель ОФ "Help Today";
- Лаззат Чинкисбаева - исполнительный директор ОО "Менің Атамекенім";
- Владислав Трифонов - ОО "Жизнь без границ";
- Ирина Смирнова - депутат мажилиса парламента РК, общественный деятель;
- Роза Сулейменова - генеральный директор ТОО "САТР";
- Алмаз Ержан - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;
- Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа "Ракурс", экономист;
- Олжас Худайбергенов - старший партнер консалтинговой компании "Center for strategic initiatives";
- Арманжан Байтасов - владелец "Tan Media Group", меценат;
- Каирбек Сулейменов -председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен".
Напомним, общественный фонд "Қазақстан халқына" был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Возглавил фонд экс-министр финансов Болат Жамишев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951367-stalo-izvestno-kto-voshel-v-popechitelskiy-sovet-obschestvennogo-fonda-qazaqstan-halqyna/