Видео жестокого избиения силовиков во время беспорядков в Алматы прокомментировали в МВД

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве внутренних дел прокомментировали появившиеся ранее в Сети кадры, на которых запечатлено, как во время беспорядков в Алматы избивают полицейских и военнослужащих.

Комментарий ведомство дало телеканалу "Хабар 24".

Напомним, видеоролик был опубликован в соцсетях очевидцем событий.

В министерстве подтвердили, что события, действительно, происходили 5 января на пересечении улиц Шевченко - Сейфуллина примерно в 15:40.

"Запечатлен момент, когда сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии направлялись в сторону площади Республики. Там наблюдалось численное превосходство бесчинствующей толпы, которая в очередной раз пыталась захватить здание акимата. Все силы были направлены на площадь для сдерживания натиска нападавших.

Как видно, бандиты отбили из идущей туда колонны несколько сотрудников и группами каждого из них подвергли жестокому избиению. Правоохранители получили тяжелые травмы. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает", - сообщила пресс-секретарь МВД РК Айгерим Уразалиева.

Накануне глава алматинской полиции сообщил, что всего в ходе беспорядков в Алматы погибли 160 человек, из них 11 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее предварительные данные о погибших в результате беспорядков во всем Казахстане озвучила Генпрокуратура - после трагических событий в морги были доставлены тела 225 человек, в их числе и боевики и террористы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951421-video-zhestokogo-izbieniya-silovikov-v-vremya-besporyadkov-v-almaty-prokommentirovali-v-mvd/