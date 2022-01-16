Прокурор Алматы: На сегодня ситуация в городе стабильная

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Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что на сегодня ситуация в городе стабильная – осмотр поврежденных в результате погромов объектов бизнеса обещают закончить в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ.

Жуйриктаев выразил соболезнования семьям всех, кто погиб в результате "алматинской трагедии".

"На сегодняшний день ситуация в городе стабильная. (…) Сейчас для расследования всех преступлений создана межведомственная следственная группа. Мы работаем над установлением и задержанием всех причастных к террористическим актам и другим преступлениям.

Принимаются меры по восстановлению общественной безопасности. Сейчас правоохранительными органами расследуются 405 уголовных дел, взяты под стражу 249 лиц", – заявил прокурор.

Он добавил, что сегодня следователи в приоритетном порядке осматривают пострадавшие при беспорядках объекты бизнеса.

"По городу от рук преступников пострадало более 2000 объектов. Мы понимаем, что бизнесу надо быстрее приступить к восстановлению своих зданий, поэтому в приоритетном порядке следователи проводят их осмотр. Закончим в ближайшие дни.

С мест происшествий изымается большое количество улик, вещественных доказательств – одежда бандитов, видеозаписи, орудия преступления, в их числе 127 единиц оружия", – заявил Жуйриктаев.

Между тем, начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на брифинге сообщил, что в ходе беспорядков вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города - их жертвами стали случайные прохожие, посетители магазинов и водители, отказывавшиеся отдавать свой транспорт. По его словам, всего в ходе беспорядков в Алматы погибли 160 человек, из них 11 сотрудников правоохранительных органов. Среди гражданских лиц жертвами стали 149 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951411-prokuror-almaty-na-segodnya-situatsiya-v-gorode-stabilnaya/