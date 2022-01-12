Движение всех поездов в Казахстане восстановлено, сообщили в КТЖ

Иллюстративное фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

В АО "НК "Казахстан темир жолы" сообщили, что в Казахстане восстановлено движение всех поездов. Кроме того, запущены дополнительные поезда из Алматы в Нур-Султан и Актобе, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу компании.

По информации перевозчика, из Алматы запущены три дополнительных поезда в Нур-Султан и один – в Актобе:

поезд № 207/208 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы жол" (Тальго) отправится из Алматы в 20:07. Поезд прибудет в Нур-Султан 13 января в 10:25. Обратно этот поезд отправится из Нур-Султана 13 января в 21:20.

поезд № 205/206 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1", отправится из Алматы 12 января в 22:05 и прибудет в столицу 13 января в 19:06. Этот же поезд отправится обратно со станции Нур-Султан-1 в 21:52.

поезд №219/220 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1" отправится из Алматы 12 января в 22:25 и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19:55. Завтра этот же поезд отправится обратно в 23:43.

поезд № 213/214 сообщением "Алматы-2 – Актобе" отправился 12 января в 12:33. Поезд прибудет в Актобе 14 января в 07:25. В этот же день состав обратно отправится из Актобе в Алматы в 15:00.

В пресс-службе компании добавили, что сейчас все поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающие из Нур-Султана, нет.

Более подробную информацию о билетах рекомендовали уточнять на сайте bilet.railways.kz и через мобильные приложения.

Ранее стало известно, что аэропорт Алматы возобновит свою работу 13 января. А пока, в связи с временным приостановлением его работы, авиарейсы перенаправляются в Нур-Султан. Уже из столицы алматинцев отправляют домой на поезде. Для удобства был запущен спецрейс от аэропорта до ЖД-вокзала Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950796-dvizhenie-vseh-poezdov-v-kazahstane-vosstanovleno-soobschili-v-ktzh/