100 единиц оружия изъяли в ходе спецоперации в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ходе организованной в Алматинской области спецоперации у подозреваемых изъято около 100 единиц огнестрельного оружия. Антитеррористические мероприятия продолжаются. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По подозрению в совершении правонарушений и преступлений, связанных с беспорядками и мародерством, в полицейские подразделения региона доставлено более 700 человек. Из них 62 помещены под стражу в изоляторы временного содержания.

По выявленным фактам возбуждено 65 уголовных дел.

Во время спецопераций у подозреваемых изъято около 100 единиц огнестрельного оружия.

В целях стабилизации ситуации действуют блокпосты, на которых круглосуточно несут службу полицейские и военнослужащие. Выставлены дополнительные наряды силовиков.

Отмечается, что с учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20.00 часов снимается. Однако комендантский час продолжает действовать с 23.00 до 07.00 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что 60 уголовных дел возбудили после массовых беспорядков в Алматинской области. Также были опубликованы фотографии Талдыкоргана после погромов.

В Минобороны рассказали об атаках на местную войсковую часть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950800-100-edinits-oruzhiya-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-almatinskoy-oblasti/