Казахстанских туристов будут возвращать из ряда зарубежных стран через Нур-Султан

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Казахстанские туристы, выехавшие на новогодние праздники в ряд зарубежных стран, скоро смогут вернуться на родину через столичный аэропорт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В ведомстве пообещали максимально ускорить возвращение казахстанцев из ОАЭ, Шри-Ланки, Таиланда, Мальдивской Республики и Гоа.

Во время расширенного совещания вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев поручил в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых в теплые страны и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.

На совещании также присутствовали представители руководства КГА, Комитета индустрии туризма Минкультуры, авиакомпаний, аэропортов, АО "НК "КТЖ" и Ассоциации туроператоров Казахстана.

В ходе обсуждения были отработаны детали взаимодействия всех участников, задействованных в организации обратных рейсов.

Руководству АО "Пассажирские перевозки" НК "КТЖ" поручили учесть график возврата пассажиров при составлении поездов и оказывать им максимальную помощь.

Напомним, что накануне мы сообщали о порядка 170 гражданах Казахстана, которые не могли вернуться на родину.

Кроме того, сегодня утром в Нур-Султан прибыли пять авиабортов с нашими соотечественниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950297-kazahstanskih-turistov-budut-vozvraschat-iz-ryada-zarubezhnyh-stran-cherez-nur-sultan/