Водители из Мангистау пожаловались на подорожание и очереди за автогазом

Табло на АГЗС. Фото: instagram.com/beyneutoday

Жители Мангистауской области стали жаловаться на подорожание сжиженного нефтяного топлива.

По информации inAktau.kz, в Актау цена за литр автогаза доходит до 90 тенге. На автогазозаправочных станциях (АГЗС) села Бейнеу цена газа выросла до 95 тенге.

В областном акимате пояснили, что цену формирует рынок на основе спроса и предложения на электронных торговых площадках.

"В декабре 75 процентов торгуется на электронной торговой площадке. Начиная с января 2022 года, весь газ будет продаваться через ЭТП", – сообщил представитель областного акимата.

В свою очередь водители Жанаозена, как пишет Lada.kz, пожаловались не только на подорожание автогаза, но и на очереди за ним. В соцсетях водители пишут, что цены на сжиженный газ на ряде заправок поднялись до 100 тенге за литр топлива.

В начале ноября сообщалось, что сжиженный газ подорожал на автозаправках Атырау и Семея. В первом городе цена на топливо поднималась до рекордных 120 тенге за литр, во втором – до 110 тенге за литр.

В начале ноября стало известно, что в стране резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Между тем в Минэнерго заявляли, что оснований и предпосылок для дефицита бензина в стране нет.

Топливный кризис в Казахстане комментировал и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что дефицит дизтоплива был создан искусственно.

Позже министр энергетики, министр финансов и министр внутренних дел Казахстана подписали совместный приказ, согласно которому в Казахстане вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949537-voditeli-iz-mangistau-pozhalovalis-na-podorozhanie-i-ocheredi-za-avtogazom/