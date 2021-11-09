"Цены будут скакать": в Казахстане вновь подорожал автогаз

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В Казахстане вновь дорожает автогаз - на этот раз топливо подскочило в цене на заправках Атырау и Семея. Водители такой ситуацией возмущены, а вот чиновники предупреждают - цены будут только расти, передает телеканал КТК.

"Газ в Семее продается по 120 тенге. Летом был 78 тенге. Скоро по стоимости догонит уже 92-й бензин", - пожаловался один из водителей.

В Семее газ начал дорожать еще с лета - с июля топливо выросло в цене на 42 тенге. Накануне в регионе установилась рекордно высокая для ВКО цена - 120 тенге за литр.

Такая же ситуация наблюдается и в нефтяном центре страны - Атырау - здесь за одну ночь цены на автогаз подскочили до 110 тенге за литр, хотя еще пару дней назад газ стоил 95 тенге.

Водителями такой ситуацией недовольны. Как объясняют автолюбители, газом они заправлялись именно из соображений экономики, а сейчас "голубое" топливо практически сравнялось в цене с бензином.

Чиновникам же даже нечем успокоить горожан. Напротив, они предупреждают, что повышение продолжится.

"До апреля следующего года уже полностью перейдем на коммерческий газ. Цены будут скакать: в один месяц может быть дороже, в другой – чуть дешевле. Все зависит от биржи", - объяснил глава управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Ерлан Назаров.

Источник: КТК

Отметим, что ранее в стране резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Между тем в минувших выходные в Минэнерго заявили, что оснований и предпосылок для дефицита бензина в стране нет.

Топливный кризис в Казахстане ранее комментировал глава государства. По его словам, дефицит дизтоплива был создан искусственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941198-tseny-budut-skakat-v-kazahstane-vnov-podorozhal-avtogaz/