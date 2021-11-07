Минэнерго ответило на сообщения о дефиците бензина в Казахстане

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В министерстве энергетики прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что на казахстанских автозаправочных станциях нет бензина. Ответ Минэнерго появился на официальном сайте ведомства.

В министерстве заявили, что на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана осуществляется бесперебойное производство ГСМ.

"Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Оснований и предпосылок для дефицита бензина нет", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве также обратились к казахстанцам и попросили сообщать о фактах отказа в продаже бензина на АЗС.

"Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, просим вас немедленно сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18. Специалисты министерства энергетики проверят достоверность поступившей информации", - попросили в министерстве.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться в компетентные органы для принятия соответствующих решений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Топливный кризис в стране прокомментировал и глава государства. Дефицит дизтоплива был создан искусственно, считает президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940927-minenergo-otvetilo-na-soobscheniya-o-defitsite-benzina-v-kazahstane/