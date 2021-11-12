Введен запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным транспортом из Казахстана

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10 ноября министр энергетики, министр финансов и министр внутренних дел Казахстана подписали совместный приказ, согласно которому в Казахстане вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны. Документ опубликован на портале ИПС "Әділет".

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в документе.

В связи с этим Погранслужбе КНБ даны соответствующие поручения.

Департаменту транспортировки и переработки нефти Минэнерго поручено уведомить Минторговли Казахстана о необходимости проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вводится в действие через 10 дней после первого официального опубликования.

Отметим, проект приказа был вынесен на публичное обсуждение еще в сентябре этого года.

Напомним, ранее в стране резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Между тем в Минэнерго заявляли, что оснований и предпосылок для дефицита бензина в стране нет.

Топливный кризис в Казахстане комментировал и Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что дефицит дизтоплива был создан искусственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941847-vveden-zapret-na-vyvoz-benzina-i-diztopliva-iz-kazahstana/