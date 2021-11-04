"Можно сказать, что он был создан искусственно": Токаев о дефиците топлива в Казахстане

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Во время совещания по развитию моногородов, которое проходило в Экибастузе, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме дефицита топлива. Его слова приводит Акорда на своем официальном сайте.

В ходе своего выступления Токаев напомнил, что в октябре Казахстан столкнулся с дефицитом дизельного топлива.

"Можно сказать, что он (дефицит – прим. ред.) был создан искусственно. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб.

Несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с фондом "Самрук-Казына" не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов", – подчеркнул глава государства.

При этом Токаев задался вопросом, почему в сложившейся ситуации не были задействованы запасы госматрезерва и инфраструктура МЧС.

"Имеется возможность хранения в госматрезерве до 50 тысяч тонн дизельного топлива. Этого достаточно для того, чтобы пройти острый период без ценовых потрясений и дефицита", – отметил президент республики.

Также он вновь обратил внимание на качество модернизации НПЗ.

"Почему после 2 триллионов тенге на модернизацию заводов продолжаются внеплановые остановки НПЗ на ремонт? Вот это интересный вопрос, на который надо ответить", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства обратился к правительству.

"Я обращаюсь к правительству: эти вопросы надо решать, принимая на себя ответственность. Если речь идет о повышении тарифов и цен, то нужно с предельной откровенностью заявить нашим гражданам, что это необходимая мера с учетом международного рынка.

Еще раз говорю: правительство должно брать на себя такую ответственность. А для чего существует правительство? Другого органа у нас нет. Поэтому дайте мне вариант решения, поскольку это требует конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно", – заявил Токаев.

Также он отметил, что в свое время в стране отказались от ценового регулирования нефтепродуктов. Однако, с его слов, это не значит, что все должно быть "пущено на самотек".

"Может быть, регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан?" – задался вопросом президент.

Подводя итог этой темы, Токаев дал поручения администрации президента.

"Я поручаю администрации президента, привлекая, в случае необходимости, правоохранительные органы, разобраться в причинах возникновения дефицита и предложить пакет системных мер по реформированию отрасли", – сказал глава государства.

Ранее мы рассказывали, о чем еще говорил президент в ходе данного совещания.

Напомним, на прошлой неделе в столичном аэропорту забили тревогу из-за нехватки авиационного топлива. Сообщалось, что авиаперевозки находятся на грани срыва. С похожим заявлением выступили в авиакомпании SCAT. Ситуацию комментировали в Минэнерго и МИИР.

Также стоит отметить, что вслед за столичным аэропортом о дефиците авиатоплива сообщили и в аэропорту Алматы.

Это не первый раз, когда говорится о дефиците топлива в стране. Еще в начале октября в Air Astana заявляли, что ситуация с топливом ставит под угрозу все авиаперевозки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940650-mozhno-skazat-chto-on-byl-sozdan-iskusstvenno-tokaev-o-defitsite-topliva-v-kazahstane/