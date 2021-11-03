Бензин и дизельное топливо резко подорожали в Казахстане

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Казахстанские владельцы автомобилей периодически сталкиваются с проблемами, связанными с топливом для их машин. То его не хватает, то оно резко дорожает. Как изменились цены за год и за последнее время, узнали журналисты Нурфин.

Как изменилась стоимость дизеля и бензина

Средняя стоимость дизельного топлива в Казахстане, по данным портала Колеса, на первое ноября текущего года составила 230 тенге за литр.

Отметим, что с начала сентября оно резко начало дорожать с отметки в 199 тенге. То есть рост стоимости почти за два месяца составил 15,6%.

Перед этим резкий скачок цен также был зафиксирован в конце мая и начале июня текущего года. Тогда средняя стоимость дизеля всего за месяц выросла на 5,3% - со 188,8 тенге по 198,8 тенге.

А с начала года цены на дизельное топливо выросли на 25,5%.

Инфографика: Колеса

Бензин в текущем году также дорожал, но не так резко. На первое ноября средняя стоимость марки АИ-92 составила 178,2 тенге. За месяц она увеличилась на 3% со 173 тенге.

Перед этим в течение нескольких месяцев цены почти не менялись. Но с начала года 92-й бензин подорожал на 19%.

Основной рост цен пришелся на период с начала января до конца мая, когда средняя цена выросла на 13,6% со 149,7 тенге до 170 тенге.

Инфографика: Колеса

В каком регионе Казахстана бензин обходится дороже

Цены на бензин марки АИ-92 также мониторит Агентство по защите и развитию конкуренции РК на основе стоимости топлива в таких крупных сетях автозаправочных станций, как Helios, PetroRetail, «Газпром нефть – Казахстан» и Sinooil.

Данные за неделю с 22 по 29 октября аналитики ведомства опубликовали в своем Telegram-канале.

Согласно предоставленной информации, больше всего в эту неделю за бензин приходилось платить жителям Караганды – от 176 до 180 тенге за литр. В Алматы цены были более стабильные, но тоже высокие – от 178 до 179 тенге. А в столице стоимость 92-го бензина составляла от 173 до 179 тенге.

Далее идет Костанайская область с ценами на бензин 174-178 тенге, Северо-Казахстанская область – 175-177 тенге и Алматинская область – 173-177 тенге.

Меньше 170 тенге цены наблюдались в Актюбинской области – 165-176 тенге, Туркестанской области – 169-172тенге и дешевле всего в Атырауской области – 165-166 тенге за литр.

На сколько изменятся цены за текущую неделю будет известно в следующий отчетный период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940390-benzin-i-dizelnoe-toplivo-rezko-podorozhali-v-kazahstane/