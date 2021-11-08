Парящий над Таразом самолет приняли за распылитель опасных химикатов

Конденсационный след после самолета. Фото: stopfake.kz / instagram.com

В Instagram активно обсуждают видео с белым следом в небе, оставленным пролетевшим самолетом. Заявляется, что видео якобы снято в Таразе, а данный след – некие опасные химикаты, которыми намеренно "травят" людей.

Корреспондент StopFake.kz обратился за комментарием в акимат Жамбылской области. Там сообщили следующее.

"По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, дезинфекция или иная обработка какими-либо веществами с воздуха над Таразом не проводится. Дезинфекционные мероприятия проводятся с помощью наземного автотранспорта разрешенными препаратами специализированными учреждениями", – сообщили в акимате.

Это говорит о том, что запечатленный на видео белый след в небе – не что иное, как конденсационный след. Они образуются в результате прохождения самолета сквозь холодные и влажные воздушные массы.

Фактчекеры объясняют, что конденсационные следы могут быть разной формы и оставаться видимыми на протяжении разного времени.

"Теория о распылении ядов и иных химических веществ с самолетов является конспирологической. Мы не раз ее опровергали, указывая на то, что нет никаких доказательств, способных ее подтвердить.

Более того, сами поклонники этой теории не имеют единого мнения относительно того, что же распыляют самолеты. Некоторые из них утверждают, что воздушные суда сбрасывают человеческую кровь, другие заявляют, что над людьми распыляют оксид графена. По другим теориям, самолеты разносят вирусы, фосген и другие опасные химикаты.

Все эти утверждения не имеют никаких доказательств и являются ложными", – уверяют специалисты портала.

В августе этого года в небе между Алматы и селом Заречное сфотографировали белый след, который оставил после себя самолет. Как и в этом случае, любители конспирологии приняли их за распыляемые химикаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941159-paryaschiy-nad-tarazom-samolet-prinyali-za-raspylitel-opasnyh-himikatov/