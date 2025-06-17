Актер Шарип Серик написал заявление из-за ИИ-видео с Бишимбаевым: полиция приняла решение

В полиции Алматы приняли решение касательно заявления, поданного актером Шарипом Сериком на казахстанца, который с помощью ИИ изобразил на видео актера, сидящего рядом с Бишимбаевым, передает NUR.KZ.

Ранее в ДП города сообщали, что по данному факту проводится проверка, после которой должно быть принято процессуальное решение и соответствующие меры.

Однако сегодня стало известно, что заявление оставили без рассмотрения.

"По данному факту проведена проверка. Нарушений законодательства о неприкосновенности частной жизни, персональных данных и иных прав граждан при создании видеоматериала не выявлено.

По итогам проверки принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием состава правонарушения", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что актер Шарип Серик написал заявление в полицию на казахстанца, создавшего ИИ-видео с его изображением, а также с Куандыком Бишимбаевым. Об этом сообщил сам автор видео, ведущий Instagram-аккаунт Arma_mvp. По его словам, целью созданного им видео было напоминание об агрессии в обществе, так как он "принципиально осуждает любое насилие".

Этому предшествовало то, что бывшая девушка Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. В посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

Позже сам актер отреагировал на обвинения, разместив пост в соцсетях. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

После этого актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество. Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.