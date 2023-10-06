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30 лет независимости Казахстана

"Очень сложно распознать": ужесточить закон в части ношения хиджабов могут в Казахстане

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Девушка в хиджабе
Девушка в хиджабе. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева сегодня на брифинге СЦК высказалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева отметила, что вопросы религии очень сильно актуализировались в Казахстане.

"В начале сентября я по вопросам хиджабов давала комментарии, и я хочу сказать, вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности", – заявила она.

По словам главы ведомства, Минкультуры ведет круглосуточный мониторинг, особенно в соцсетях и интернет-изданиях, по выявлению материалов деструктивного характера.

"За период с 1 января до конца сентября в интернете выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды, терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении работы таких религиозных течений. И, конечно, мы очень внимательно слушаем и изучаем запросы наших депутатов. Конечно, в этом направлении мы будем работать, чтобы пересмотреть отдельные нормы закона "О религии", – отметила глава министерства.

В частности она подчеркнула, что речь идет о понятийном аппарате, так как в действующем законе даже нет понятия "деструктивные религиозные течения".

"Нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты, теологи нам помогут, но и вся общественность подключится, поскольку сегодня институты гражданского общества, НПО очень тесно с нами взаимодействуют. Я полагаю, все наши меры будут реализовываться совместно с ними", – заверила Аида Балаева.

При этом она заявила, что эксперты также будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения никаба, хиджаба и "коротких штанов" в общественных местах.

"Однозначно. По крайне мере в общественных местах, я вижу, практика во всем мире. Поскольку это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать (лица людей – прим. ред.). Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом.

И понятно, что мы, как уполномоченный орган, будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении", – подчеркнула министр.

Напомним, что в середине сентября Аида Балаева высказывалась по поводу ношения хиджабов в школах Казахстана.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы", – говорила тогда министр.

При этом в тот же день о ношении платка в школах Казахстана высказывались в ДУМК.

Представители Духовного управления мусульман Казахстана отмечали, что воспитание верного и образованного поколения – главная цель каждого родителя. Согласно шариату, девочка-мусульманка, достигшая подросткового возраста, обязана носить платок, то же самое касается и получения образования.

Позже посол США в Казахстане Даниэл Розенблюм также отвечал на вопрос о ношении хиджабов в школах и общественных местах.

"Если честно, я не так хорошо знаком с вопросом ношения хиджабов в общественных местах, в школах. Я гораздо чаще встречал этот вопрос в Узбекистане, где я работал до этого. Там этот вопрос также был горячей темой.

Поэтому, касательно данной ситуации, у меня конкретных комментариев нет, но я бы хотел сказать, что США всегда поддерживают идею свободы вероисповедования и свободу самовыражения", – подчеркивал дипломат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039918-ochen-slozhno-raspoznat-uzhestochit-zakon-v-chasti-nosheniya-hidzhabov-mogut-v-kazahstane/

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