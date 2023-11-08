Нужно ли запрещать ношение никабов в Казахстане, ответила Балаева

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева сегодня в кулуарах мажилиса высказалась о возможности запрета никабов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева напомнила, что был соответствующий депутатский запрос.

"Этот вопрос рассматривается в рамках депутатского запроса. Законодательно это еще не отрегулировано, у нас нет в законодательстве запрета на никабы. Конечно, если рассматривать с точки зрения национальной безопасности, надо запрещать именно ношение никабов", – сказала она.

При этом в целом, по ее словам, в стране проводится мониторинг контента, который распространяется в социальных сетях.

"Министерство ведет круглосуточный мониторинг по выявлению противоправного контента. Далее направляем в правоохранительные органы, чтобы они определили, есть ли состав преступления, и когда мы определяем, что идет разжигание розни по этническому признаку, по языковому признаку, по религиозному принципу, также вопросы распространения наркотических веществ, порнографических материалов, буллинг, – у нас большой перечень, – мы ведем работу с администраторами соцсетей по блокировке. Правоохранительные органы привлекают их уже к ответственности", – заявила министр.

Как сообщается на официальном сайте ДУМК, никаб – один из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющий собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

Напомним, в начале октября Аида Балаева говорила о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. По ее словам, эксперты будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения никаба, хиджаба и "коротких штанов" в общественных местах.

"Это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать (лица людей – прим. ред.). Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом", – говорила она.

При этом в середине сентября Балаева высказывалась по поводу ношения хиджабов в школах Казахстана.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы", – говорила тогда министр.

В тот же день о ношении платка в школах Казахстана говорили и представители ДУМК.

Представители Духовного управления мусульман Казахстана отмечали, что воспитание верного и образованного поколения – главная цель каждого родителя. Согласно шариату, девочка-мусульманка, достигшая подросткового возраста, обязана носить платок, то же самое касается и получения образования.