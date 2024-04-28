Выступление рэпера Jah Khalib отменили на фестивале в Молдове

Выступление казахстанского рэпера Бахтияра Мамедова, известного как Jah Khalib, отметили на фестивале Summer Fest в Кишиневе из-за его высказывания о жертвах насилия, передает NUR.KZ.

Как сообщили организаторы фестиваля на своей странице в Instagram, в связи с последними событиями и новостями, выступление Jah Khalib на фестивале Summer Fest в столице Молдовы городе Кишиневе отменяется.

"Из-за сложных логистических и конфиденциальных факторов мы не могли ранее официально огласить принятое решение. Организация такого мероприятия требует огромных сил и длительной подготовки, и это не позволяет импульсивно изменять какие-либо решения", – говорится в сообщении.

Ранее национальная молдавская коалиция "Жизнь без насилия" разместила пост в Facebook, в котором призвала отменить выступление казахстанского рэпера Jah Khalib на фестивале Summer Fest.

Активисты обвинили музыканта в оправдании насилия из-за его слов, сказанных в подкасте ORTA два года назад – тогда Бахтияр Мамедов говорил о том, что одной из причин изнасилований является "не та одежда".

При этом в апреле прошлого года концерты Jah Khalib в России потребовали отменить из-за его позиции по Украине.

Тогда сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов исполнителя.

Это произошло на фоне высказывания рэпера, сделанного еще в феврале 2022 года. Тогда Jah Khalib сообщил, что находится в Киеве.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие... Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", – писал он в Stories.

Позже Jah Khalib сам прокомментировал информацию об отмене двух своих концертов в России.

А через несколько дней стало известно и об отмене выступления рэпера на концерте Димы Билана в Дубае.

Кроме того, в ноябре прошлого года мы писали о том, что на концерте Jah Khalib в Узбекистане произошла давка.

Напомним, что Бахтияр Мамедов (Jah Khalib) родился в Алматы 29 сентября 1993 года. С детства увлекался музыкой, так как сам рос в музыкальной семье.

Высшее образование Бахтияр Мамедов получил на факультете менеджмента и музыкознания Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

Впервые в ротацию на радио композиция Jah Khalib попала в 2013 году. Прозвучал трек под названием "Давай улетим далеко".

В 2019 году он стал лучшим музыкантом по версии пользователей "ВКонтакте".