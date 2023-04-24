Отменено еще одно выступление Jah Khalib с российскими звездами

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

После отмены концертов Jah Khalib в Москве и Санкт-Петербурге стало известно и об отмене выступления рэпера на концерте Димы Билана в Дубае. Об этом сообщила Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Как написала продюсер Билана, на концерте российского певца в Дубае 6 мая выступит не Jah Khalib, как планировалось ранее, а российский рэпер Баста.

Рудковская разместила также обновленную афишу с концерта, с которой удалена фотография Jah Khalib.

Напомним, на прошлой неделе в России призвали отменить концерты Jah Khalib (настоящее имя - Бахтияр Мамедов), которые должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов. Против концертов казахстанского исполнителя выступил также российский рэпер и журналист Аким Апачев.

И Лантратова, и Апачев аргументировали свою позицию тем, что Jah Khalib поддерживает Украину. Они сослались на публикацию Бахтияра в соцсетях, которую он сделал в феврале 2022 года, находясь в Киеве.

Позже СМИ, ссылаясь на руководителей площадок, на которых должны были пройти концерты, сообщили об отмене шоу Jah Khalib.

После этого сам исполнитель прокомментировал инцидент, опубликовав пост в соцсетях. Он пояснил, что опубликованная год назад сторис из Украины - это "сторис благодарности простым людям из Украины", которые помогли эвакуировать самого рэпера и его беременную супругу в Казахстан.

"Почти вся моя команда - граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей проживает в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью, выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", - написал Бахтияр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2017921-otmeneno-esche-odno-vystuplenie-jah-khalib-s-rossiyskimi-zvezdami/