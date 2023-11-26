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Gazeta.uz: Давка произошла на концерте казахстанского рэпера Jah Khalib в Узбекистане (видео)

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Давка на концерте Jah Khalib в Узбекистане
Давка на концерте Jah Khalib в Узбекистане. Кадр из видео: instagram.com/gazetauzb

Вчера в Ташкенте проходил концерт рэпера Jah Khalib. Но многих фанатов не пустили внутрь, из-за чего произошла давка. Сейчас инцидент изучают правоохранители, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Как сообщается в Instagram-аккаунте узбекского издания, тысячи людей не смогли попасть на концерт Jah Khalib в Ташкенте.

"В соцсетях писали, что не пускали даже тех, у кого были билеты. В результате у Humo Arena скопилась негодующая толпа поклонников казахстанского рэпера. Позже ситуация накалилась и переросла в давку и беспорядки", - говорится в сообщении.

При этом по данным Нацгвардии Узбекистана, нарушителей порядка оперативно выводили за пределы арены в безопасное место и никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас ведомство изучает инцидент. Они обещают сообщить о результатах проверки в ближайшее время.

Напомним, в апреле концерты Jah Khalib в России потребовали отменить из-за его позиции по Украине.

Тогда сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов исполнителя.

Это произошло на фоне высказывания рэпера, сделанного еще в феврале 2022 года. Тогда Jah Khalib сообщил, что находится в Киеве.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие... Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", – писал он в Stories.

Позже Jah Khalib сам прокомментировал информацию об отмене двух своих концертов в России.

При этом через несколько дней стало известно и об отмене выступления рэпера на концерте Димы Билана в Дубае.

Напомним, что Бахтияр Мамедов (Jah Khalib) родился в Алматы 29 сентября 1993 года. С детства увлекался музыкой, так как сам рос в музыкальной семье.

Высшее образование Бахтияр Мамедов получил на факультете менеджмента и музыкознания Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

Впервые в ротацию на радио композиция Jah Khalib попала в 2013 году. Прозвучал трек под названием "Давай улетим далеко".

В 2019 году он стал лучшим музыкантом по версии пользователей "ВКонтакте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2047660-davka-proizoshla-na-kontserte-kazahstanskogo-repera-jah-khalib-v-uzbekistane-video/

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