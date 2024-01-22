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30 лет независимости Казахстана

"Государство этого не простит": Тину Канделаки не пустят в Казахстан, заявил МИД

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Тина Канделаки
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, могут ли Тине Канделаки запретить въезд в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге поинтересовались у Айбека Смадиярова, могут ли Тине Канделаки запретить въезд в Казахстан в связи с ее последними высказываниями.

"При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она (Тина Канделаки – прим. ред.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", – заверил он.

Напомним, в начале января стало известно, что в Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции и разъезды.

На прошлой неделе российская телеведущая Тина Канделаки критично высказалась о переименовании ряда ж/д станций в Казахстане. По ее мнению, "в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Ее высказывание резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан.

"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть", – написала она.

Между тем летом 2022 года стало известно, что США запретили въезд в страну Тине Канделаки. Она была включена в соответствующий список Госдепартамента США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2056731-tinu-kandelaki-ne-pustyat-v-kazahstan-zayavili-v-mide/

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