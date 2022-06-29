США запретили въезд в страну Тине Канделаки и еще десяткам россиян

Тина Канделаки. Кадр из видео: YouTube/Надежда Стрелец

Госдепартамент США опубликовал на официальном сайте расширенный список, куда вошли физические и юридические лица из России, против которых были введены санкции.

В обновленный список вошли 45 юридических и 29 физических лиц из России.

Меры коснулись телеведущую Тину Канделаки, бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, а также его супруги Натальи Сердюковой и двоих детей.

"Государственный департамент [США] включил в список 19 членов совета директоров "Ростеха" и девять их супругов или взрослых детей. "Ростех" считается краеугольным камнем российского оборонного, промышленного, технологического и производственного секторов", - сказано в сообщении.

Их счета на территории США будут заморожены, попавшим под санкции запрещен въезд в Штаты. Также с ними нельзя проводить финансовые операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976178-ssha-zapretili-vezd-v-stranu-tine-kandelaki-i-esche-desyatkam-rossiyan/