Ряд железнодорожных станций хотят переименовать в Казахстане

В Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции и разъезды. Документ с перечнем новых и старых названий размещен на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

В Минтранспорта подготовили проект постановления "О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций".

Согласно документу планируется переименовать следующие станции и разъезды:

– по Акмолинской области:

ж/д станцию Нур-Султан филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в ж/д станцию Астана;

ж/д станцию Нұр-Сұлтан Нұрлы жол филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в ж/д станцию Нурлы жол;

– по области Жетісу:

ж/д разъезд 13 филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Алматинского отделения ГП" в ж/д разъезд Ақши;

– по Кызылординской области:

ж/д станцию 26 Кызылординского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д станцию Жетітөбе;

– по Мангистауской области:

ж/д разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Күйкен;

ж/д разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки"– "Батыс" в ж/д разъезд Боздақ;

ж/д разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Сарға;

ж/д станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д станцию Боранқұл;

– по Атырауской области:

ж/д разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Майкөмген.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 22 января 2024 года.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Алматинской области началось строительство новой железной дороги в обход станции Алматы.

По словам специалистов, проект позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу "Жетыген – Казыбек бек", минуя станцию Алматы. Новая ветка снизит нагрузку на 40%, тем самым сократив время доставки грузов.

Позже стало известно, что в Туркестанской области начали строить новую ж/д линию "Дарбаза – Мактаарал" протяженностью 152 километра, которая свяжет Казахстан с Узбекистаном.

Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана.

При этом в конце октября 2023 года аналитики заявляли, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5% в Казахстане.