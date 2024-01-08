Ряд железнодорожных станций хотят переименовать в Казахстане
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В Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции и разъезды. Документ с перечнем новых и старых названий размещен на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.
В Минтранспорта подготовили проект постановления "О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций".
Согласно документу планируется переименовать следующие станции и разъезды:
– по Акмолинской области:
- ж/д станцию Нур-Султан филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в ж/д станцию Астана;
- ж/д станцию Нұр-Сұлтан Нұрлы жол филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в ж/д станцию Нурлы жол;
– по области Жетісу:
- ж/д разъезд 13 филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Алматинского отделения ГП" в ж/д разъезд Ақши;
– по Кызылординской области:
- ж/д станцию 26 Кызылординского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д станцию Жетітөбе;
– по Мангистауской области:
- ж/д разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Күйкен;
- ж/д разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки"– "Батыс" в ж/д разъезд Боздақ;
- ж/д разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Сарға;
- ж/д станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д станцию Боранқұл;
– по Атырауской области:
- ж/д разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в ж/д разъезд Майкөмген.
Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 22 января 2024 года.
Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Алматинской области началось строительство новой железной дороги в обход станции Алматы.
По словам специалистов, проект позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу "Жетыген – Казыбек бек", минуя станцию Алматы. Новая ветка снизит нагрузку на 40%, тем самым сократив время доставки грузов.
Позже стало известно, что в Туркестанской области начали строить новую ж/д линию "Дарбаза – Мактаарал" протяженностью 152 километра, которая свяжет Казахстан с Узбекистаном.
Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана.
При этом в конце октября 2023 года аналитики заявляли, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5% в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054439-ryad-zheleznodorozhnyh-stantsiy-hotyat-pereimenovat-v-kazahstane/