Динара Сатжан резко отреагировала на слова Тины Канделаки о "вытеснении русского языка в Казахстане"

Российская телеведущая Тина Канделаки критично высказалась о переименовании ряда ж/д-станций в Казахстане. На это ответила казахстанская журналистка Динара Сатжан, передает NUR.KZ.

В своем официальном Telegram-канале Канделаки опубликовала пост, где отмечает, что в Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции.

По ее мнению, "в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

"В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.

Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" и т. д", – написала она.

Высказывание Тины Канделаки резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан на своей странице в Instagram.

"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ж/д-станцию как называть.

Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти.

В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский – государственный. И это закреплено в нашей Конституции", – подчеркнула она.

При этом Сатжан отметила, что ж/д-станции не переименовывали, а вернули им территориальные наименования на казахском языке.

"И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!" – добавила журналистка.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции и разъезды. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство транспорта.

Документ находится на публичном обсуждении до 22 января 2024 года.

Также отметим, летом 2022 года стало известно, что США запретили въезд в страну Тине Канделаки. Она была включена в соответствующий список Госдепартамента США.

Кроме того, мы рассказывали, как Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Ксении Собчак, обвинив ее во лжи.