Токаев: Некоторые лица перевирают, утверждая, что Россия "спасла" Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: Россия 24

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" отметил, что в России некоторые лица перевирают ситуацию с вводом ОДКБ во время январских событий, утверждая, что якобы Россия "спасла" Казахстан. Президент заявил, что считает, это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности.

Журналист поинтересовался у Токаева, как за три года у него изменилось отношение к межгосударственным структурам в которые входят и Казахстан, и Россия - ОДКБ, ЕАЭС, ШОС.

"Считаю, что эти организации, интеграционные объединения развиваются совершенно поступательно, нормально. Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях.

Все разговоры о том, что Казахстан якобы «охладел» и тем более собирается выйти из ЕАЭС, ОДКБ абсолютно не соответствуют истине.

Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности.

В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот ,мол, Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности.

Именно ОДКБ, где Казахстан является активным участником. Ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций, заявлений. То есть Организация проявила себя достаточно эффективной.

С другой стороны, политизировать всю эту ситуацию ни в коем случае нельзя и тем более высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу. Мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ, и они здесь находились не более 10 дней. Это была демонстрация нашего единства в той очень сложной ситуации", - заявил глава государства.

Что касается ЕАЭС, Токаев отметил, что, по его мнению, это очень важная организация.

"Я уже в Бишкеке на заседании экономического форума высказывался по поводу интеграции и что это очень сложный труд, который требует взаимных компромиссов. Ведь каждая страна считает необходимым отстаивать свою позицию. Это нормально. И если та или иная страна будет постоянно уступать, и экономика этой страны будет страдать, то возникнет вопрос у граждан этой страны: "а в чем польза этой интеграции?".

Такие вопросы, откровенно говоря, иногда возникают в нашей стране. Именно поэтому наши представители в Евразийском экономическом союзе достаточно упорно отстаивают или во всяком случае разъясняют наши интересы среди коллег. Да, бывают споры, но зачем их драматизировать. Это ведь нормально в рамках международной организации. Полагаю, что в конечном счете мы приходим к нужным и полезным решениям, которые идут на благо интересов наших государств", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974227-tokaev-nekotorye-utverzhdayut-chto-rossiya-spasla-kazahstan-a-on-dolzhen-klanyatsya-v-nogi/