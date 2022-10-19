"Я сделал визу": Даня Милохин ответил на слухи о переезде в США

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин прокомментировал слухи о своем намерении переехать в США. В интервью изданию Super он признался, что сделал визу в Штаты.

По словам Дани, виза ему нужна, чтобы летать к гости к проживающим там друзьям. переезжать насовсем он не планирует.

"Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов. Да и вообще, это моя Родина, я на самом деле очень сильно люблю Россию", - заявил Милохин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993427-ya-sdelal-vizu-danya-milohin-otvetil-na-sluhi-o-pereezde-v-ssha/