Украина исключила Максима Галкина из списка лиц, угрожающих нацбезопасности

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российского артиста, мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, имя пародиста исчезло из списка "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины". Такой список ведется на сайте Министерства культуры Украины.

Отмечается, что в список запрещенных в Украине артистов Галкин попал в ноябре прошлого года. Однако теперь его имя там не значится.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что концерт Максима Галкина в одном из городов России отменили после скандала из-за высказываний о ситуации в Украине.

В апреле появилась информация, что Первый канал заменил его в шоу "Сегодня вечером".

Согласно последним данным, сейчас Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле, куда они уехали практически сразу после начала российской спецоперации в Украине. 12 июня, в День России, артист опубликовал пост, в котором осудил действия властей РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1975283-ukraina-isklyuchila-maksima-galkina-iz-spiska-lits-ugrozhayuschih-natsbezopasnosti/