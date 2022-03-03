Концерт Галкина отменили после скандала из-за высказываний о ситуации в Украине

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Концерт Максима Галкина в Архангельске был отменен после скандала с участием россиян, недовольных позицией юмориста в российско-украинском конфликет. Мероприятие должно было пройти 14 марта, передает NUR.KZ.

Ранее супруг Аллы Пугачевой в своем Instagram заявил, что "нет оправданий войне".

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" - писал Галкин.

Часть россиян решила, что юморист занял проукраинскую позицию в конфликте, и возмутилась этим. Так, некоторые жители Архангельска, купившие билеты на концерт шоумена, пришли в театр, чтобы сдать их и потребовать возврат денег.

Видео, записанное в театре, Галкин сам опубликовал на своей странице.

"Он вообще у нас признанный артист Российской Федерации, так высказываться против Российской Федерации, вставать на сторону Украины? Был бы он заслуженным артистом Украины - другой вопрос. А тут высказываться против, я считаю, смысла нет. И в тяжелое время, когда наши ребята там отстаивают интересы наши, наши же границы прикрывают. Тут не до смеха вообще", - заявила одна из уже бывших, по всей видимости, фанаток юмориста.

В результате толпа людей потребовала встречи с директором театра, чтобы тот произвел возврат билетов.

Директор архангельского театра Сергей Самодов сообщил, что организатором было принято решение отменить концерт.

"Мы с организаторами концерта уже общались. И соответственно, ситуацию до организаторов мы тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется", - прокомментировал Самодов.

Сам Галкин не стал вдаваться в пространные рассуждения по этому поводу.

"Сказать, что картина печальная - это ничего не сказать", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1959090-kontsert-galkina-otmenili-posle-skandala-iz-za-vyskazyvaniy-o-situatsii-v-ukraine/