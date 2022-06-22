В правительстве Франции исключили ускоренное вступление Украины в ЕС

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что речи об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС не идет, передает РБК со ссылкой на Europe 1.

Бон подтвердил, что привилегий для Киева в вопросе вступления не будет.

Он отметил, что в целом в ЕС одобряют вступление Украины в блок. Но для этого украинская сторона должна будет выполнить ряд условий, что займет определенное время.

"Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром", - сказат Бон.

Для начала, по словам Бона, в Украине должны прекратиться боевые действия. Затем Киев должен будет бороться с коррупцией, развивать рыночную экономику и демократические институты в стране.

Саммит лидеров ЕС, где будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата, состоится 23-24 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975221-v-pravitelstve-frantsii-isklyuchili-uskorennoe-vstuplenie-ukrainy-v-es/