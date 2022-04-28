Первый канал заменил Галкина в шоу "Сегодня вечером"

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

На Первом канале в программе "Сегодня вечером" заменили российского телеведущего Максима Галкина после его антивоенных публикаций в соцсетях, передает StarHit.

Как пишет издание, шоу с участием Галкина стояло на паузе несколько месяцев. И накануне съемки возобновились, но уже без телеведущего. Трансляция программы начнется 9 мая.

Отмечается, что Галкин вел "Сегодня вечером" пять лет, сначала вместе с актрисой Юлией Меньшовой, а потом один.

Кто станет следующим ведущим шоу, пока не известно. Однако у телеканала есть несколько потенциальных кандидатов на замену Галкина.

"Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими", – сказал источник изданию.

Ранее концерт Максима Галкина в Архангельске был отменен после скандала с участием россиян, недовольных позицией юмориста в российско-украинском конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967222-pervyy-kanal-zamenil-galkina-v-shou-segodnya-vecherom/