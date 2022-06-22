Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Владимир Зеленский. Фото: Instagram/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в официальном Instagram, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от насилия и дискриминации.

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека - самая высокая ценность", - сообщил украинский лидер.

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы, направленное против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Соглашение подписано странами ЕС и еще десятками других государств.

Конвенция открыта для подписания с 2011 года в Стамбуле, Турция. При этом Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, и первой страной, объявившей о выходе из нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975138-zelenskiy-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-stambulskoy-konventsii/