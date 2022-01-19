Прохора Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Артиста Прохора Шаляпина, который не так давно похоронил свою состоятельную жену, обвинили в причастности к ее смерти. По словам обвинителей, он мог отравить свою обожаемую супругу.

В начале октября Прохор Шаляпин сообщил о смерти 42-летней жены-миллионерши Татьяны Дэвис. Женщина умерла от коронавируса в одной из клиник США. Позже появились эксклюзивные кадры с госпитализации бизнесвумен.

Семья покойной обвинила Шаляпина в смерти Татьяны. Сам артист признался, что на пышной свадьбе в Лас-Вегасе, после которой женщина почувствовала недомогание, настояла его умершая жена.

Совсем недавно Прохор опубликовал совместное фото с Дэвис и написал трогательные стихи. Фанаты уверены, что вдовец очень скучает по возлюбленной.

Однако не все верят в искренность Прохора. Некоторые считают, что артист мог быть причастным к смерти Татьяны. По словам Николая Хлякина, который приходится Шаляпину троюродным братом, Прохор задавал странные вопросы знакомому фармацевту, пишет сайт журнала "Телепрограмма".

"Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно. Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму. Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает", - рассказал он.

Бывшая помощница Татьяны Клаудии Дэвис также заявила, что Прохор просил подмешивать покойной в еду некие препараты.

Сам же Прохор шокирован обвинениями, выдвинутыми в его адрес. По словам артиста, смерть возлюбленной стала для него большим ударом, от которого он до сих пор не может отойти.

Мы писали ранее, что Прохор Шаляпин купил дом в Подмосковье во время болезни жены. Певец надеялся, что Татьяна поборет недуг и они вместе будут коротать дни на природе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1951894-prohora-shalyapina-zapodozrili-v-otravlenii-zheny-millionershi/