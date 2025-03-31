51-летняя Баян Алагузова показала семимесячных дочерей (фото)

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в Instagram новое фото младших дочерей - Алмы и Алисы, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству, передает NUR.KZ.

Отметим, что прошлым летом продюсер стала мамой в третий раз, спустя две недели она сообщила о рождении четвертой дочери.

Баян Алагузова показала в сторис, как подросли ее девочки - Алма и Алиса. На фото малышки сидят рядом в кресле, их лица закрыты смайликами в виде яблока и клубники. На головах малышек - забавные повязки с бантиками.

Счастливая мама недавно делилась их достижениями - девочкам исполнилось 7 месяцев, они уже начали ползать. К слову, семья Алагузовых зимовала в теплых странах и дети были удивлены сменой обстановки, когда вернулись домой спустя несколько месяцев.

"Они не понимают, где бассейн, где дом, где море, где люди. Это, конечно, интересно", - рассказала продюсер.

Ранее Баян Алагузова показала редкие фото из детства и юности.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy