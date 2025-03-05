Баян Алагузова похвасталась успехами младших дочерей и рассказала о важном семейном событии
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram важным семейным событием - ее третьей дочери Алисе исполнилось 7 месяцев, передает NUR.KZ.
В сторис счастливая мама похвасталась успехами маленьких дочерей - Алисы и Алмы. Малышки уже ползают. На кадрах видно, что их внимание привлек домашний питомец, девочки одна за другой ползут по направлению к коту.
Третьей дочери продюсера исполнилось 7 месяцев. Девочка появилась на свет в начале августа прошлого года. Через 15 дней после рождения Алисы Баян Алагузова сообщила, что стала мамой в четвертый раз.
Красочный именинный торт для Алисы, украшенный клубничками и цветами, Баян Максаткызы показала своим подписчикам.
"Алисен", - подписала она, добавив "красное сердечко".
Мы писали ранее, что перезимовавшая в теплых странах Алагузова рассказала о реакции детей на возвращение домой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225565-bayan-alaguzova-pohvastalas-uspehami-mladshih-docherey-i-rasskazala-o-vazhnom-semeynom-sobytii/