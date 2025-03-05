Баян Алагузова похвасталась успехами младших дочерей и рассказала о важном семейном событии

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram важным семейным событием - ее третьей дочери Алисе исполнилось 7 месяцев, передает NUR.KZ.

В сторис счастливая мама похвасталась успехами маленьких дочерей - Алисы и Алмы. Малышки уже ползают. На кадрах видно, что их внимание привлек домашний питомец, девочки одна за другой ползут по направлению к коту.

Третьей дочери продюсера исполнилось 7 месяцев. Девочка появилась на свет в начале августа прошлого года. Через 15 дней после рождения Алисы Баян Алагузова сообщила, что стала мамой в четвертый раз.

Красочный именинный торт для Алисы, украшенный клубничками и цветами, Баян Максаткызы показала своим подписчикам.

"Алисен", - подписала она, добавив "красное сердечко".

Мы писали ранее, что перезимовавшая в теплых странах Алагузова рассказала о реакции детей на возвращение домой.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy