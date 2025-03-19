Баян Алагузова показала редкие фото из детства и юности
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Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в своем Instagram фотографии из юности. Она отметила, что ее дочь Алиса очень похожа на нее, передает NUR.KZ.
Черно-белые редкие фотографии из семейного альбома - Баян Алагузова окунулась в ностальгию. Она показала своих родителей в молодости, себя в детстве и юности.
Продюсер отметила, что ее третья дочь Алиса очень похожа на нее.
"Маленькая Баяша, оказывается, копия Алисы", - отметила она.
В сторис продюсера можно также увидеть ее фото школьных лет. На нем юная Баян запечатлелась в школьной форме с двумя косичками. Она смущенно улыбается на камеру.
Следом идут фото, на которых Алагузовой всего 17 лет.
"Прелесть", - умилилась собой Баян Максаткызы, добавив "огненный" смайлик.
Мы также писали, что блогер отреагировала на высказывания Баян Алагузовой о деградирующих женщинах и "cәлем салу".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229411-bayan-alaguzova-pokazala-redkie-foto-iz-detstva-i-yunosti/