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Баян Алагузова показала редкие фото из детства и юности

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в своем Instagram фотографии из юности. Она отметила, что ее дочь Алиса очень похожа на нее, передает NUR.KZ.

Черно-белые редкие фотографии из семейного альбома - Баян Алагузова окунулась в ностальгию. Она показала своих родителей в молодости, себя в детстве и юности.

Продюсер отметила, что ее третья дочь Алиса очень похожа на нее.

"Маленькая Баяша, оказывается, копия Алисы", - отметила она.

В сторис продюсера можно также увидеть ее фото школьных лет. На нем юная Баян запечатлелась в школьной форме с двумя косичками. Она смущенно улыбается на камеру.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Следом идут фото, на которых Алагузовой всего 17 лет.

"Прелесть", - умилилась собой Баян Максаткызы, добавив "огненный" смайлик.

Мы также писали, что блогер отреагировала на высказывания Баян Алагузовой о деградирующих женщинах и "cәлем салу".

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229411-bayan-alaguzova-pokazala-redkie-foto-iz-detstva-i-yunosti/