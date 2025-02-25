Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Перезимовавшая в теплых странах Алагузова рассказала о реакции детей на возвращение домой

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, отдохнувшая с семьей за рубежом, рассказала в Instagram, как отреагировали ее младшие дети на возвращение домой, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова вернулась в Алматы и вышла на связь с подписчиками под рубрикой "Репортаж из машины". Она рассказала, как прошел их длительный семейный отдых.

Продюсер отметила, что провела три с половиной месяца в ОАЭ и Таиланде. Она призналась, что отдых удался на славу, она сильно загорела и стала "черной-пречерной" женщиной.

"Грелась под солнышком, набиралась сил, получала витамин D вместе с детьми. Вчера мы вернулись домой", - поведала она.

Она также рассказала, как ее младшие дочери Алма и Алиса отреагировала на возвращение домой.

"Мы уезжали, им было 3 месяца, приехали - им уже 6 и 6 с половиной мес. Они не понимают, где бассейн, где дом, где море, где люди. Это, конечно, интересно", - добавила она.

Продюсер призналась, что ее девочки уже стали чуть старше и теперь нужно вести себя "более-менее прилично".

Мы также писали, что улетевшая в теплые страны Баян Алагузова показала, как подросли ее младшие дочери.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223638-perezimovavshaya-v-teplyh-stranah-alaguzova-rasskazala-o-reakcii-detey-na-vozvrashchenie-domoy/