Перезимовавшая в теплых странах Алагузова рассказала о реакции детей на возвращение домой

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, отдохнувшая с семьей за рубежом, рассказала в Instagram, как отреагировали ее младшие дети на возвращение домой, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова вернулась в Алматы и вышла на связь с подписчиками под рубрикой "Репортаж из машины". Она рассказала, как прошел их длительный семейный отдых.

Продюсер отметила, что провела три с половиной месяца в ОАЭ и Таиланде. Она призналась, что отдых удался на славу, она сильно загорела и стала "черной-пречерной" женщиной.

"Грелась под солнышком, набиралась сил, получала витамин D вместе с детьми. Вчера мы вернулись домой", - поведала она.

Она также рассказала, как ее младшие дочери Алма и Алиса отреагировала на возвращение домой.

"Мы уезжали, им было 3 месяца, приехали - им уже 6 и 6 с половиной мес. Они не понимают, где бассейн, где дом, где море, где люди. Это, конечно, интересно", - добавила она.

Продюсер призналась, что ее девочки уже стали чуть старше и теперь нужно вести себя "более-менее прилично".

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