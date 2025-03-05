"Это ее ребенок?": Жанар Дугалова с малышом на руках вызвала переполох в Сети

Казахстанской певица и актриса Жанар Дугалова, экс-солистка группы "КешYOU", показала в соцсети фото с малышом и вызвала массу вопросов у подписчиков, передает NUR.KZ.

Два года назад Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане. После она восхитила Казнет, появившись в свадебном платье.

Спустя несколько месяцев фанаты заподозрили актрису в беременности. Однако через время Дугалова выложила в Сети фото в облегающем платье.

Фото с малышом на руках, появившееся в блоге Жанар, вызвало переполох среди ее подписчиков. Сама она не прокомментировала фото, а лишь добавила смайлики в виде красного сердца и тигра. На снимке Жанар с умилением смотрит на ребенка и улыбается ему.

"Поздравляю вас!", "Это ее ребенок?", "Она в 2023 году была беременна, значит, ребенку уже год. Но не было никаких новостей о его рождении. А это ее второй ребенок? Совсем ничего не понятно", "Нет, это просто кино", "У Жанар есть сын", "Как бы не сглазить батыра", "Чудо", "Ее ребенку уже годик", - начали гадать фанаты.

Напомним, в конце января Жанар Дугалова отметила 38-й день рождения.