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Жанар Дугалова отметила 38-й день рождения

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Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанской певице и актрисе Жанар Дугаловой исполнилось 38 - артистка приняла поздравления от коллег и поклонников и поблагодарила их в соцсети, передает NUR.KZ.

Одной из первых звезду с днем рождения поздравила ее наставница Баян Алагузова.

"Жанарка, с днем рождения! Твоя гениальность всегда параллельна твоей вере в чудеса! Они обязательно случатся! Верь, пиши, пой, летай, люби!" - пожелала продюсер.

Сторис Жанар Дугаловой
Сторис Жанар Дугаловой. Скрин: instagram.com/zhanar_dugalova

В честь дня рождения исполнительница хита "Айта берсiн" опубликовала новую фотографию с благодарностями.

"Спасибо большое за поздравления и пожелания, друзья! Пусть мечты сбываются! Люблю вас всех!" - написала Дугалова в соцсети.

Сотни поклонников присоединились к поздравлениям в комментариях под постом.

Недавно Дугалова очаровала фанатов ярким вечерним образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213019-zhanar-dugalova-otmetila-38-y-den-rozhdeniya/

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